Alejandro Fernández sorprende en redes con nueva apariencia

Su look fue divulgado por el periodista mexicano Callo de Hacha, quien con un tono humorístico escribió: “Alejandro Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Primeros Hombres, Señor de los Seis Reinos y Protector del Reino”, comparándolo con un personaje de la reciente precuela de Game of Thrones, House of the Dragon.

En respuesta al post, usuarios siguieron el juego de Callo respondiendo: "Mi tía de rol por Europa", "Divaza", "Son 7 reinos", "Ella mi comadre". Pero también existieron otros que salieron en defensa de El Potrillo: "Viviendo su sueño en absoluta abundancia", "Al menos él no oculta lo que es, tú demuestras tu falta de ingenio burlándote".