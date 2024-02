Adele es una de las artistas musicales con mayores ventas en el mundo. Algunos de sus sencillos más reconocidos son Rolling In The Deep, Someone Like You, Hello y entre otras.

LEA TAMBIÉN: Adele está en batalla contra el alcoholismo, según confesión en concierto

La cantante británica anunció por su cuenta de Instagram las fechas exclusivas en Munich, Alemania. En esta publicación la cantante comenta la emoción que tiene por pasar su verano en pleno centro de Europa, también mencionó que es una gran temporada por la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos en París.

Adele se presentará en el Munich Messe, un lugar de centro de exposiciones con más de 16 salas, donde se adecuará un espacio temporal con el concepto que la cantante desea. El lugar tendrá un aforo de 80 000 espectadores.