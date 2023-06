Una de las noticias del momento del espectáculo internacional se fija en Shakira y Lewis Hamilton, los tortolitos aún no confirmados que han sacado más de una sonrisa a las seguidores de la cantante, ya que su relación significaría una nueva etapa en su vida amorosa, después de su polémico desenlace con Gerard Piqué.

No es para menos que la comunidad fanática de Shaki esté expectante al futuro del par de celebridades: cenas en lujosos restaurantes, paseos en bote, citas con grupos de amigos, y más encuentros que quizás no se han hecho públicos, dan más esperanza al corazón de los que anhelan que la barranquillera se de una oportunidad amorosa con la estrella deportiva.

Lewis no es realmente una figura alejada de su entorno, de hecho su propio ex, Gerard Piqué, fue parte de apariciones junto a Hamilton, y cuenta con una construida opinión sobre él -deportivamente hablando-. Los internautas no dejan pasar ni una y recordaron la ocasión en la que el exfutbolista se refirió a Lewis públicamente, de una forma catalogada como burlona e irónica.