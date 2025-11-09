Más de 70 000 personas cantan en homenaje a Juan Gabriel en México

El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió este sábado en un enorme escenario para celebrar el legado de Juan Gabriel. Miles de personas se reunieron para ver la proyección de su emblemático concierto de 1990 en el Palacio de Bellas Artes, un evento organizado por Netflix en colaboración con el Gobierno capitalino como parte de la promoción del documental Debo, puedo y quiero, que repasa la vida y carrera del icónico cantautor.

Aunque la función estaba programada para las 20:00, el público comenzó a ocupar la plaza desde horas antes, llevando pancartas, fotografías y prendas inspiradas en el artista. El ambiente recordó el de un concierto en vivo: imitadores animaron la espera, mientras los asistentes, de todas las edades, coreaban fragmentos de las canciones que Juan Gabriel convirtió en himnos de la música mexicana.