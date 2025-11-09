Música
Más de 70 000 personas cantan en homenaje a Juan Gabriel en México

Más de 70.000 personas llenaron la plaza capitalina para cantar al ‘Divo de Juárez’ durante la exhibición especial organizada por Netflix y el Gobierno de la Ciudad de México.

   
    Multitud en el homenaje a Juan Gabriel. ( Foto: Internet. )
El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió este sábado en un enorme escenario para celebrar el legado de Juan Gabriel. Miles de personas se reunieron para ver la proyección de su emblemático concierto de 1990 en el Palacio de Bellas Artes, un evento organizado por Netflix en colaboración con el Gobierno capitalino como parte de la promoción del documental Debo, puedo y quiero, que repasa la vida y carrera del icónico cantautor.

Aunque la función estaba programada para las 20:00, el público comenzó a ocupar la plaza desde horas antes, llevando pancartas, fotografías y prendas inspiradas en el artista. El ambiente recordó el de un concierto en vivo: imitadores animaron la espera, mientras los asistentes, de todas las edades, coreaban fragmentos de las canciones que Juan Gabriel convirtió en himnos de la música mexicana.

Frente a tres pantallas gigantes instaladas en el corazón político del país, más de 70 000 personas revivieron uno de los momentos más importantes de la trayectoria del Divo de Juárez. La proyección dio continuidad al éxito de una muestra previa realizada en 2024, cuando la Cineteca Nacional exhibió Mis 40 en Bellas Artes ante miles de espectadores que superaron las expectativas iniciales.

La iniciativa de llevar nuevamente este material al público surgió tras el hallazgo de grabaciones inéditas del concierto de 1990. La directora del documental, María José Cuevas, reveló que al revisar los archivos encontraron “muchas cámaras inéditas que no se usaron en el concierto”, piezas que permitieron reconstruir la esencia de aquella presentación histórica. Juan Gabriel, quien actuó tres veces en Bellas Artes y fue homenajeado allí tras su muerte en 2016, volvió a unir a su público en una noche cargada de nostalgia y celebración.

