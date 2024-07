¡Mar Rendón presenta al galán que conquistó su corazón!

En redes sociales las felicitaciones alrededor de su presentación no se hicieron esperar, no solo por parte de sus fanáticos, sino también de curiosos que no conocían a profundidad su carrera.

"Estuvo maravillosa, la única que cantó en vivo", "Es la mejor representante de Ecuador", "La cantó con el alma, tremendo espectáculo", "¡Ella sí canta!", fueron algunos de los comentarios más destacados por parte de usuarios en el video que se difunde en redes sociales.