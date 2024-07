El abogado de Justin Timberlake asegura que el cantante no estaba ebrio durante su arresto en Nueva York

El exintegrante de NSYNC fue arrestado después de pasarse una señal de alto al salir de su hotel en Sag Harbor mientras se dirigía a casa de un amigo . Los policías que lo detuvieron le hicieron varias pruebas para comprobar si estaba bajo los efectos del alcohol antes de proceder con su arresto . Sin embargo, el abogado sostiene que Timberlake no estaba intoxicado y que la detención fue un error de los oficiales.

El abogado de Justin Timberlake afirmó categóricamente que su cliente no estaba ebrio al momento de su detención, contradiciendo la documentación proporcionada por los oficiales. Según el abogado Edward Burke, Timberlake fue arrestado injustamente y pedirá al juez que desestime el caso debido a “errores muy significativos” cometidos por la policía.

La audiencia programada para el 26 de julio fue cancelada debido a que Timberlake no podía asistir por encontrarse de gira en Europa. No obstante, su abogado se presentó en la corte para atender algunos asuntos y expresó a la prensa su confianza en que la acusación será desestimada. “No estaba intoxicado. Lo diré de nuevo. Justin Timberlake no estaba intoxicado”, insistió Burke.

La próxima audiencia está programada para el 2 de agosto, y Timberlake podrá comparecer de forma virtual. Mientras tanto, el equipo legal del cantante espera que la documentación presentada por la policía, que contiene numerosos errores, sea corregida para que Timberlake pueda ser exonerado de todos los cargos.

Burke enfatizó la importancia de corregir estos errores para que la justicia prevalezca. “Esperamos que con la documentación corregida, el caso contra Justin Timberlake sea desestimado y pueda salir libre de cargos pronto”, concluyó el abogado.