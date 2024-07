“Ella siempre tuvo un montón de actitud en los papeles que interpretó en la televisión y nosotros pensamos que eso no estaba saliendo afuera en su música. Por lo tanto, intentamos hacer canciones agresivas, contundentes, porque sabíamos que ella podía lograrlas”.

“Cuando yo era muy pequeña, mamá intentó meterme en clases de ballet”, dice. “Pero tengo trasero y (la profesora) me acusaba de no meter el trasero lo suficiente. Luego me golpeó”.

Resistencia de la industria musical

Ella evaluó la idea y, aunque You Need Me (una canción sobre la compleja relación con su padre, Joe Jackson) eventualmente se convirtió en un lado B del álbum, terminó eligiendo letras con mayor conciencia social en lo que terminó siendo Rhythm Nation 1814.

“¿Hemos hecho algunos avances? Sí, creo que definitivamente lo hemos hecho. Pero aún hay mucho por hacer”, opina.

El sexismo fue otro de los temas que Janet abordó repetidamente en sus canciones, por ejemplo, en The Skin Game y New Agenda. Allí canta: “Por mi género he escuchado ‘no’ demasiadas veces”.

Incluso después del éxito de Control, ella se topó con hombres que querían dictar su carrera.

“En la industria me dijeron que no más de una vez. ‘Tu eres una chica, las chicas no hacen eso’. Y yo pensaba que por qué no, qué hay de malo en probar”.

La conclusión obvia sería que recibió resistencia al entregar su suave, sensual y explícito álbum Janet, el primer disco tras un acuerdo multimillonario con Virgin Records.

Pero el sello amó el sonido y emociones que despertaban canciones como That’s The Way Love Goes, If y Any Time, Any Place. El álbum Janet, promocionado con una sesión de fotos en toples para la revista Rolling Stone, incluso superó las ventas de Control, vendiendo más de 14 millones de copias.

Fue su lanzamiento de 1997, The Velvet Rope, el que provocó mayor consternación. Oscuro y perturbador, intensificó el contenido sexual a la vez que abordaba temas como la violencia domestica, la depresión y relaciones del mismo sexo.

El momento más luminoso del disco era Together Again, un himno agridulce escrito después de que uno de sus amigos muriera de sida.

La letra no era particularmente específica: la promesa de Janet de volver a encontrarse en otra vida servía a cualquiera que hubiese perdido a un ser querido. Pero la canción hizo que los ejecutivos se pusieran nerviosos.

“Creo que fue por la época del sida y todo lo que lo rodeaba. Pero había perdido a muchos amigos y mucha gente que conocía a causa de ello, estaba muy presente en mi mente”.

“Pero nunca realmente me imaginé cantando Together Again”, reconoce. “Aunque la escribí para mí misma, siempre pensé que sería mejor con alguien como Martha Wash de The Weather Girls, que tenía ese tipo de voz”.

Recordando a su hermano Michael

Together Again se convirtió en su canción emblema. Es la más escuchada en Spotify, y también el título de su gira actual.

La producción puede que no sea tan cara como lo fueron sus teatrales shows de los años 90. Solo cinco bailarines y un escenario minimalista, le dan ahora a su performance una sensación de mayor intimidad.

Janet baja la guardia, le pasa el micrófono a su audiencia mientras canta Again, anima a los fans y les tira besos mientras ellos la acompañan con su voz.

También los recompensa con un puñado de sentidas canciones como Feedback, So Excited y All Nite (Don’t Stop).

En el momento de su lanzamiento, todas esas canciones podrían haber tenido un mejor recibimiento si no fuese por la controversia que protagonizó en 2004 cuando uno de sus senos se vio por un "fallo de vestuario" en un show de medio tiempo del Super Bowl. El episodio dañó su carrera y su música fue prohibida en MTV y cientos de radios de Estados Unidos.

Uno de los momentos más potentes del tour es cuando Janet canta Scream simulando un dueto con un video de su hermano mayor, Michael.

Aún es emotivo “escucharlo cada noche, verlo, recordarnos”, dice.

“Mike y yo escribimos esa canción en Nueva York, en su departamento”, recuerda.

“Entonces (revivo) todo ese viaje, escuchándolo cantar y (recordando) lo que él estaba pasando en ese momento”.