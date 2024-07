Varios de sus músicos no tardaron en brindar su testimonio con respecto a lo vivido en la carretera de la ciudad de Tarma , así como del presunto maltrato que algunos sufrieron al ser atendidos en el centro médico.

En sus redes sociales, Blancas aseguró que salió volando "por la luna" y se desmayó, pero al recuperar la consciencia se armó de valor, ya que debía auxiliar a sus compañeros, aunque tenía la mano fracturada y la rodilla golpeada.

El hijo de Shakira, Milan, se convierte en una estrella de rock: hizo llorar a su madre en su debut musical

“Al acercarme al bus me encontré con Rolando Huaccho, finadito que aún estaba caliente. Le di los primeros auxilios debidos, le hice su RCP, pero no reaccionaba. Lloré y grité desconsoladamente. No pude hacer nada. Mi colega André Ribera estaba botado más allá. Busqué frazadas, junté las pertenencias”, contó.

Hasta el momento se confirmaron nueve fallecidos, pertenecientes al grupo musical, entre ellos están: Rolando Huaccho, Jhon Poma, Ricardo Trujillo, Martín Monsón, William Fabián, César Cárdenas, Hugo Rosales Poves, Ricky Reyes y Jesús Bryan Barzola Gutiérrez.