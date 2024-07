Adele se retirará de los escenarios y la música temporalmente

Desde 2021, la cantante Adele regresó a los escenarios y lanzó nuevas canciones después de seis años de pausa. Recientemente, la británica mencionó a un medio alemán sobre su próximo retiro, iempo en el que estará lejos de los escenarios y de la composición musical.

La intérprete de Hello no duda de esta pausa, en la que desea enfocarse en otros ámbitos creativos, a pesar de la exitosa gira que recientemente hizo. Además, agregó que no cuenta con un plan para realizar nuevas canciones ni estrenar otro álbum.