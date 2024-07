Este es el nuevo himno de la Copa América que no lo hizo Shakira y se popularizó gracias a memes en redes

Al principio pasó desapercibida, pero fue ganando popularidad a medida que avanzaba Internet y la cultura de los videojuegos, que han hecho posible que gane dos y tres vidas más y se mantenga actual.

Adquirió tal notoriedad que se convirtió hasta en meme. Cada vez que alguien preguntaba por el nombre de una determinada canción en Internet, los usuarios respondían Darude – Sandstorm a modo de guasa.

En una entrevista con la revista Billboard con motivo del 20 aniversario del lanzamiento del tema, Darude admitió que es "una parte muy importante" de su vida.

"No quiero que solo se me conozca como el tipo de Sandstorm, pero no soy tonto ni ajeno a cómo funciona el mundo. Si no te gusta la música 'dance', pero conoces mi tema, me vale", señaló.