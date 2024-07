En la actualidad, el propio artista hizo pública su mejoría, después de haber sufrido quemaduras leves en su cabeza, aunque no dejó a un lado la preocupación que sufrió en ese momento: "Increíble esa llamarada como me pasó por la cara, mi diosito fue muy grande y me protegió enormemente, tengo unas quemaduras de segundo grado en el brazo y en la oreja. Relajados que no pasó nada".

El joven de origen paisa no desaprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores y usuarios, mismos que se hicieron presentes en redes sociales, aunque no hicieron falta los que, sorprendentemente, celebraron los hechos.