Karol G cambia de look, deja atrás su icónico cabello azul

La artista dijo que ese color de cabello representaba una época que no olvidará, de un proceso de evolución, de "reconectarme conmigo", escribió en el mensaje. También recordó que en las últimas giras ha logrado agotar todas las entradas y que sus canciones sean número uno.

"Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul , que ustedes amaron tanto como yo", así dio la noticia a sus fanáticos la cantante colombiana Karol G de que empezaría una nueva etapa con un nuevo 'look'.

Hace una mención que ha generado varios cuestionamientos entre sus seguidores: "personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien". Karol adoptó ese atrevido look justo después de poner fin a su relación con Anuel AA.

Aunque todavía no ha revelado el nuevo color que lucirá en su cabello, en la presentación del Tomorrowland con Tiesto aparece con el cabello cubierto.