Depp vs. Heard: El mediático juicio entre los actores que se acusan de difamación. Él pide $ 50 millones; ella, el doble

Durante tres años de lucha legal Depp, de 58 años, y Heard, de 35, han compartido detalles sobre la que fue su vida en común y en la que la actriz aseguró, de diversas formas, haber sido víctima de malos tratos.

En su demanda, presentada en marzo de 2019, Depp negó ser un abusador doméstico y dijo que las acusaciones de Heard fueron un "engaño elaborado" destinado a impulsar su imagen pública a través de su conversión en una especie de "mimada del movimiento #MeToo".

Durante el fin de semana Heard publicó una nota sobre el juicio en sus cuentas verificadas de las redes sociales escribiendo: "Nunca lo nombré (a Depp), más bien escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar contra los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny".

"Siempre he mantenido un amor por Johnny y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo", escribió. "En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en estas próximas semanas me apoyaré en él más que nunca".