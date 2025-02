Sony anuncia un nuevo State of Play con 40 minutos de novedades para PS5

Desde septiembre de 2024, los jugadores de PlayStation han esperado pacientemente por un nuevo State of Play , el evento digital en el que Sony comparte novedades sobre los próximos títulos de su consola. La espera ha terminado, ya que la compañía ha confirmado que el próximo 12 de febrero , a las 17:00 (hora de Ecuador) , se celebrará una nueva edición con una duración de 40 minutos .

Uno de los títulos que más probabilidades tiene de aparecer en el evento es Death Stranding 2, la esperada secuela del innovador juego de Hideo Kojima. Las recientes publicaciones en redes sociales del legendario desarrollador han avivado los rumores de una posible revelación importante durante la transmisión.

Otro candidato es Ghost of Yotei, un prometedor título que se mostró por primera vez en el anterior State of Play. Además, Wolverine, desarrollado por Insomniac Games, es otro de los nombres que suenan con fuerza para el evento, junto con Intergalactic: The Heretic Prophet, que podría presentar su primer gameplay.

Los fans también esperan actualizaciones de títulos anunciados hace años que han estado en el limbo, como Marathon de Bungie, un juego del que poco se ha sabido desde su anuncio.