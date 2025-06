Pero las noticias para los fans de la saga no terminaron ahí. Capcom también anunció oficialmente el esperado DLC Separate Ways para el aclamado Resident Evil 4 Remake. Con un nuevo tráiler centrado en la jugabilidad, se confirmó que esta expansión permitirá a los jugadores vivir la historia desde la perspectiva de la carismática espía Ada Wong. Para este contenido no habrá que esperar mucho, ya que su fecha de lanzamiento se fijó para el próximo 21 de septiembre de 2025.

Finalmente, el ritmo no decayó con el anuncio de Dying Light: The Beast, una expansión independiente para Dying Light 2, y la aparición de otros juegos como el popular Palworld, descrito como un Pokémon con armas, y novedades de los juegos de HoYoverse, como Star Rail y Zenless Zone Zero.

