Uno de los momentos más destacados fue la revelación de Ghost of Yotei , el nuevo proyecto de Sucker Punch, estudio que estuvo detrás de Ghost of Tsushima. Este título, exclusivo para PS5, transportará a los jugadores al Japón del siglo XVI y contará con una protagonista samurái. Su lanzamiento está previsto para el año 2026.

Las expansiones para juegos ya lanzados también fueron protagonistas. Kena: Bridge of Spirits recibirá un DLC llamado "The Fallen Kin" en septiembre de 2025, el cual incluirá una nueva historia, así como habilidades y áreas inéditas para explorar. Por otro lado, los jugadores de Final Fantasy XVI podrán sumergirse en más aventuras con Echoes of the Fallen, la segunda expansión del juego, que estará disponible en julio de 2025.

Konami confirmó la fecha de lanzamiento del Silent Hill f, y mostró un intersante gameplay que a más de uno debió asustar. El esperado título de horror llegará el 25 de septiembre de este año a PS5, Xbox Series y a PC. Ya lo puedes reservar desde hoy.

También pudimos observar el nuevo tráiler del Metal Gear Solid 3 Remake, videojuego que ha sido muy esperado por la enorme base de fanáticos de Konami.