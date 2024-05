Ahora, YouTube ha anunciado que el servicio 'Playables' ya está disponible para todos los usuarios a nivel global, que podrán escoger videojuegos entre un catálogo de más de 75 títulos para jugar directamente desde la aplicación de YouTube.

Así lo ha compartido la compañía a través de una publicación en su blog, en la que ha señalado que esta colección de juegos se ha comenzado a lanzar de forma gratuita, incluyendo títulos "ligeros y entretenidos", como es el caso de Angry Birds Showdown,Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask y Trivia Crak, entre otros.

Además, a través de 'Playables' los usuarios podrán ver y controlar su historial de juegos, así como guardar el progreso de sus títulos y realizar un seguimiento de sus mejores puntuaciones en cada videojuego.

En este sentido, YouTube ha matizado que 'Playables' se irá implementando para todos los usuarios en los próximos meses y podrá utilizarse tanto en la versión web de la plataforma como en la aplicación para dispositivos iOS y Android.