Tras desprenderse de la marca FIFA, el simulador futbolístico de Electronic Arts regresará como EA Sports FC 24, una entrega que introducirá novedades importantes en su modo carrera.

Lee más: The Last of Us sufre una supuesta filtración de lo que sería la tercera parte del videojuego

La compañía publicó un tráiler en profundidad, en el que exponen todas las novedades de esta modalidad y confirman que las carreras de los entrenadores y futbolistas se separarán a partir de ahora.