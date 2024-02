Banishers: Ghosts of New Eden, todo lo que debes saber antes de comprarlo

Tomando algunos elementos de Vampyr, así como detalles de God of War, la desarrolladora Don't Nod presenta Banishers: Ghosts of New Eden, una apuesta que está disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC.

Esta aventura RPG llega en un mundo semiabierto donde los fantasmas, las maldiciones, la brujería y los principios morales colisionan en la América colonial.

La historia de Banishers nos cuenta que, a finales del siglo XVII, la humanidad "convive" en cierto modo con los fantasmas de sus fallecidos.

Según la página oficial de Don't Nod, el videojuego es protagonizado por Antea Duarte y Red mac Raith, quienes son amantes y desterradores, cazadores de fantasmas que han jurado proteger a los vivos de las almas en penas y espectros persistentes.

Después de una última misión desastrosa, Antea resulta fatalmente herida y se convierte en uno de los espíritus que detesta. En el desierto embrujado de América del Norte, la pareja busca desesperadamente una manera de liberar a Antea de su nueva situación mientras intenta levantar una siniestra maldición de Nuevo Edén.