Análisis de Alone in the Dark, el remake que revivió el survival horror

Alone in the Dark , cuyo primer videojuego que popularizó el terror en 1992, volvió a las consolas con un remake el 20 de marzo.

Portada oficial de Alone in the dark remake

A nivel gráfico hay una mejora considerable. Su sistema de dificultad te da muchas opciones: puedes jugar al estilo clásico puro y duro, resolviendo puzzles sin indicadores o también elegir la opción en la cual el personaje se pregunta qué más tiene. A la final la decisión es tuya.

En lo técnico, Alone in the Dark es un trabajo sobresaliente en el que, a pesar de notarse que no cuenta con un presupuesto triple A, consigue dejar el listón a la altura de su predecesor.

Además, cabe destacar que el videojuego aprovecha todo lo aprendido por Capcom en los últimos remakes y adopta mucho de lo que ha funcionado tan bien en Resident Evil 4 y The Evil Within.

Alone in the dark: remake está disponible desde el 20 de marzo en PS5, Xbox Series X|S y PC.