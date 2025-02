El popular título multijugador Among Us VR, lanzado en 2022, dejará de ser exclusivo de dispositivos de realidad virtual y llegará próximamente a PC en una versión sin VR, bajo el nombre de Among Us 3D.

Desarrollado por Innersloth en colaboración con Schell Games, el juego trasladó el clásico Among Us a un entorno tridimensional en primera persona, lo que lo convirtió en una experiencia inmersiva dentro del metaverso de la realidad virtual. Ahora, esa misma versión se adaptará a pantallas convencionales, permitiendo a más jugadores disfrutar del formato 3D sin necesidad de utilizar gafas VR. Lea también: Así sería una partida de Among Us con 1 tripulante y 99 impostores Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada, Among Us 3D estará disponible en una demo gratuita la próxima semana como parte del evento Steam Next Fest.

Unificación del universo Among Us

Para evitar confusiones, Innersloth ha decidido renombrar la versión VR y unificar ambos títulos bajo el nombre de Among Us 3D. Esto significa que la versión original de VR también cambiará su nombre y ambas ediciones serán listadas como juegos independientes en plataformas como Steam.

"Lo que antes era Among Us VR ahora será Among Us 3D, porque resalta la perspectiva en primera persona y unifica a los jugadores de VR y PC", explicó Ryan Hall, director del proyecto.

Además, la versión tradicional y la VR tendrán juego cruzado, permitiendo a los usuarios de ambas modalidades interactuar en las mismas partidas sin importar si juegan con o sin dispositivos de realidad virtual. Lea también: Los 5 mejores videojuegos gratis de terror para jugar con tus amigos

Expansión del fenómeno Among Us