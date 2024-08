Además, habrá presentaciones especiales de títulos como Avowed, Indiana Jones and the Great Circle , y Starfield: Shattered Space. El stand contará con más de 240 estaciones de juego , brindando una experiencia única a los asistentes.

21 de agosto: Xbox @ gamescom 2024 (8:00 AM, hora Ecuador) - Incluye avances de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Atomfall, Age of Mythology y más.

22 de agosto: Xbox @ gamescom 2024 (8:00 AM, hora Ecuador) - Con avances de Star Wars Outlaws, World of Warcraft: The War Within, Towerborne y más.

23 de agosto: Xbox @ gamescom 2024 (8:00 AM, hora Ecuador) - Incluye avances de Avowed, Ara: History Untold y otros juegos

Xbox promete una presencia significativa en Gamescom 2024, ofreciendo una variedad de juegos y experiencias tanto para los asistentes como para los espectadores en línea. La compañía parece estar lista para deleitar a los fans y mantenerlos al borde de sus asientos con todas las novedades y sorpresas preparadas para el evento.