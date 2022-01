Romina Lebed quiere dar esperanza a las personas con "una historia de amor y fe"

Ella no lo vivió, a ella le contaron la historia de cómo su hermana mayor, Paulette, se salvó del cáncer gracias a que su otra hermana, María José, le donó su médula.

Romina, de 20 años, lo describe como una historia que ha marcado su vida y la de su familia. Pero ahora quiere que también inspire a más personas, que los alimente de fe y les recuerde que aunque la ciencia a veces diga que no, nada es improbable ante Dios y la naturaleza.

La joven ecuatoriana, que estudia diseño de interiores en Barcelona (España), decidió durante la pandemia contar la historia de su hermana desde el punto de vista de sus padres, quienes la vivieron.

Ella asegura que revivir esa situación desde cómo se sintieron sus padres fue muy fuerte, pero que este proceso ha ayudado a fortalecer la unión familiar.

Ecuavisa.com pudo hablar con ella y profundizar en cómo fue el proceso para escribir este libro que fue lanzado oficialmente el 22 de diciembre pasado.

¿Cómo nace esta idea de escribir un libro tan personal y llevar una historia muy profunda y fuerte de tu familia a un libro?

Cuando pasó esta historia yo no estaba viva. Fue mi hermana mayor Paulette la que tuvo cáncer y mi hermana María José, que es 3 años mayor que yo, la que le donó su médula y la salvó. Luego de tres años nací yo, cuando ya la situación estaba en calma. Yo no la viví, pero es una historia que he crecido oyéndola toda mi vida.

Ha afectado muchísimo mi familia, es parte de quienes son mis papás hoy, quienes somos nosotros, de cómo afrontamos los problemas, hemos aprendido varias cosas de eso, es parte de la personalidad de todos.

Mi papá la vivió y siempre quiso ponerla en un libro, dejarla plasmada que sea como un legado para su familia, que otra gente la pudiera leer, inspirarse. Pero no sabía bien cómo escribirla y como a mí siempre me ha gustado leer, escribir, me pidió a mí que lo haga.

Me lo pidió hace años que lo haga, pero no me sentía lista, lo aplazaba todo el tiempo. Pensaba que era una historia demasiado grande y yo no he sido madre aún, no sabía si iba a poder poner lo sentimientos bien porque el libro está escrito en primera persona, como si lo contase mi papá. Entonces era hablar desde su perspectiva de algo tan grande que yo no había vivido.

Pero luego vino la pandemia, tuve mucho tiempo para reflexionar. Yo vivo sola y creo que a todos nos llegó este mensaje de realmente pensar la salud, a los seres queridos, la familia. Tuvimos mucho tiempo para conversarlos (con mis papás), solo me dije a mi misma: "ahora es el momento". Me sentí lista y mis papás comenzaron a contarme cómo fue y yo traté de hacerle preguntas más de sus sentimientos. Claramente sabía todo lo que pasaba que era algo ya habíamos hablado, pero esta vez indagaba en como se sentían en el transcurso de esos eventos.

Lo fui escribiendo, cuando la pandemia se apaciguó yo regresé a Barcelona y ellos siguieron contándome por medio de audios de voz y yo redactándolo desde allá. Me atreví y estamos muy contentos con el resultado final.

Al momento de escribir esta historia, de revivirlo, de plasmarlo y llevarlo a la vida de otros ¿de qué manera impacta esto en tu vida?

Es muy fuerte, porque cómo te dije he crecido oyéndola, pero toda la parte de cómo realmente mis papás se sentían... Tú cuando alguien te cuenta que alguien esta viviendo una enfermedad, tú te imaginas ha de ser lo peor, pero realmente no te imaginas cada situación y cómo se sienten.

Me afectó muchísimo como persona, sobre todo, porque tuve que pensar que esas personas que estaban sintiendo todas estas emociones eran mis papás. Ver a mi hermana chiquita sufriendo este tipo de situaciones super difíciles, mi propio papá contándome que estaba super mal, que no tenia ganas de nada. Afecta un montón, pero creo que también te hace crecer muchísimo como persona y te da mucha esperanza.

Tras la experiencia de este libro, ¿Vas a hacer otra historia más?

Por el momento estudio Diseño de Interiores, estoy acabando la carrera en Barcelona (España). Pero antes de iniciar la carrera tuve como diferentes opciones de cosas que quería estudiar y la literatura era parte de eso. Al final me decidí por Diseño de Interiores, pero decidí conmigo misma no dejar a un lado (la literatura), no dejar que solo sea un hobby. Sino realmente tener la disciplina de seguir leyendo, de seguir conociendo autores, porque por escoger una carrera profesionalmente para estudiar en la universidad no iba a dejar de que la otra no sea relevante para mí y parte de mi futuro.

Sí, 100% quiero seguir escribiendo libros aunque aún no sé la temática todavía. Esta vez fue una biografía, me encantan las novelas así que creo que me iría por esa rama. Seguiré escribiendo hasta el fin de mis días.

¿Cómo está tu hermana y tu familia ahora?

Súper bien, justamente ahora estamos todos súper emocionados con el libro. Esta unión familiar está más fuerte que nunca. Mi papá y yo también, que él se abra un montón conmigo para contarme sus sentimientos, mi mamá también abriéndose mucho conmigo.

Mi hermana tiene ahora 32 años, se encuentra súper bien y está muy agradecida con mis papás después de leer toda la historia. Ella me decía: "yo en ese momento, mis papás hacían todo lo posible para que mi vida sea de color, para que yo no me de cuenta que yo estaba sufriendo. Porque yo no me daba cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando porque mis papás se esforzaron para que yo me sintiese bien".

Ella está súper bien ahora y es una mujer adulta.

¿Qué te gustaría que las personas que vamos a leer el libro, además de esperanza, sintiéremos?

Bueno, para las personas que viven situaciones de enfermedades, o similares creo que puede dar muchísima esperanza. Porque fue una historia donde los médicos daban poca posibilidad, había como mucha negatividad porque era la ciencia. Pero mis papás se mantenían super firmes y agarrándose de esta fe, ellos confiaban y me atrevo a decir que ellos sabían interiormente que mi hermana iba a estar bien.

Con las personas que específicamente están viviendo enfermedades creo que un libro que los puede inspirar muchísimo. Porque siempre dentro de eso está la naturaleza que claramente, los médicos saben muchísimo, pero siempre está Dios y la naturaleza que, al final, no sabemos lo que va a pasar y que tenemos que agarrarnos a esa fe de que lo más improbable puede pasar.

Otras personas también pueden aprender de esto, cómo afrontar los problemas, que realmente que esos pequeño problemas que tenemos día a día y que nos estresamos un montón, no nos damos cuenta de la salud que tenemos, de los amigos. Sobre ayudar a otras personas, hubo muchas personas que ayudaron a mis papás, eso también es una lección de cómo tú pequeño grano de arena cuánto puede significar para otra persona.

¿Dónde más vas a lanzar el libro?

En España, como yo estudio en Barcelona, haré mi propia distribución por allá. Por ahora solo es físico, pero sí estoy viendo para empezar a venderlo con Amazon o con Kindle. Sí tengo personas que me lo pidieron en Londres, en Estados Unidos, se ha ido regando la información.

¿Algo más que quieras añadir sobre el libro?

Realmente creo que este libro puede inspirar a mucha gente. Mi hermana realmente se salvó y eso da muchísima esperanza, saber que si eso le pasó a otra persona mi caso puede ser igual. Lo otro es decirle a todos que sigan sus sueños porque esta era un sueño mío. Yo de verdad pensaba algún día, cuando tenga 50 años, pero tengo 20 me lancé y realmente lo logré.