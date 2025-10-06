Arte y Cultura
06 oct 2025 , 17:09

Olmedo Quimbita ilumina Lima con su arte en Destellos de luz

La exposición reúne 20 obras en óleo y acrílico que retratan la ternura, la fuerza y la cromática andina. Se inaugura este 9 de octubre en el Museo Andrés del Castillo.

   
El reconocido artista ecuatoriano Olmedo Quimbita llega a Lima con su nueva exposición Destellos de luz, una muestra que reúne 20 obras en formatos medianos y pequeños, trabajadas en óleo y acrílico.

La exhibición se inaugura este miércoles 9 de octubre a las 12h00 en el Museo de Minerales Andrés del Castillo – MAD Gallery, ubicado en el corazón del Centro Histórico limeño (Jirón de la Unión 1030), y permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, en horario de 09h00 a 18h00.

Lea: Olmedo Quimbita expone sus nuevas obras artísticas en Quito con más de treintena cuadros para disfrutar

“Pinto la luz andina y la tropical. Pinto el mundo que me ha rodeado, retratando la belleza de la familia, de los niños, de las madres... y ahora, de los toros enternecidos”, afirma el maestro Quimbita, cuya obra ha sido reconocida por su potencia visual, sensibilidad humana y riqueza cromática.

Para Diana Godoy, directora del MAD Gallery, la muestra representa un universo de contrastes: “La fuerza del animal se transforma en mansedumbre, la bravura se convierte en ternura. Es una obra cargada de sentimiento familiar y humano, con la cromática andina de alguien que nació en las montañas ecuatorianas y que hoy conecta con el alma del Perú”.

Lea también: Pintor ecuatoriano expondrá su obra en uno de los museos más importantes de América

Las piezas de Quimbita destacan por su dualidad: figuras humanas y animales tratadas con armonía, colorido vibrante y una sensibilidad que convoca a la contemplación profunda. Cada obra, explica Godoy, “nos cautiva con un discurso silencioso, lleno de simbolismo y nostalgia”.

El propio artista describe su obra como un reflejo de la niñez, de un tiempo que permanece en la memoria colectiva: “Somos seres duales, geométricos, de rostros azules y anaranjados como la naturaleza, como la magia de ese pincel que se alimenta de la fantasía, con lunas y soles”.

