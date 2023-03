En el barrio El Dorado estaba un personaje de botas grandes, bufanda rosa y una boina negra. Era el Jaime Guevara , saluda: “¿Qué tal loco?” Al entrar, un pequeño cuarto no deja un espacio vacío para la música, el pensamiento, el recuerdo de sus presentaciones desde hace cinco décadas, carteles y su colección de libros .

En su hogar no mostraba señas de tener el ‘bicho de la rebeldía’ , ni pensaba en que un día se colocaría contra el sistema dominante y daría la contra al pensamiento conservador que no heredó de su familia.

Al colegio llegó sin saber cómo nacen los niños. La vendedora de dulces que trabajaba afuera de su colegio le ofreció la pequeña revista “Pepe Mayo” , que lo ilustró para descubrir que los infantes no venían de la cigüeña, como él se imaginaba. Solo los “repetidos” eran los que ya tenían experiencias en burdeles , él no entendía los chistes de este tema y por eso se le burlaban.

A sus 15 años lo expulsaron del Colegio Montúfar por revelarse ante el miedo que los profesores querían imponer en la “guerra de las melenas” . Luego lo encarcelaron por tener el ‘pelo largo’ y estar parado en la calle (su cabello le llegaba a las mejillas), lo acusaron de “dudosa virilidad”, lo que era un delito en los sesenta. No volvió a la secundaria y de ahí su maestra fue la vida.

Su vecina fue su primer amor, no olvida su nombre: Silvana. Le cantaba –a gritos- desde la cocina de su casa, sonaban Piero, Leo Dan y Sandro. Conversaban desde sus terrazas y su papá prohibía que hablen de esta relación en horas del almuerzo.

Quería una guitarra, pero su mamá no lo permitía porque tenía miedo de que Jaime caiga en la bohemia. “Todo mundo es borracho”, le decía. Su cuñada le regaló una que le sobraba, la usó y aprendió a entonar sus primeras notas junto a “Uva y Banano, compañeros de la pata hippie” con la que se juntaba.

Recuerda las fiestas de este grupo: un foco rojo que colgaba en el techo y la música de Led Zepelin, Jimmy Hendrix o Bob Marley. Era el más joven del grupo, por lo que se ganó las risas y desde ahí el apodo de “El Chamo Guevara”.

Para orgullo de su madre no probó licor ni tabaco en su vida, un letrero de su cuarto dice “no fume, esfúmese”, cuenta: “No me interesó el alcohol porque la sociedad dominante consideraba un festejo el estupidizarse la cabeza y marearla".

"Para mí es una aberración al pensamiento luego vomitar, sentirte mal al siguiente día”, afirmaba. Además, su enorme respeto por la vida de los animales lo convirtieron en vegetariano.