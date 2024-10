La reconocida artista colombiana, Alejandra Azcárate , conquistará al público quiteño con su irreverente humor y profunda reflexión en su espectáculo "Lo que se permite se repite". El Teatro Scala estará abarrotado de espectadores, este lunes 21 de octubre , que no dudaron en agotar las entradas para disfrutar de la noche junto a la artista.

"Yo no busqué la comedia, ella me encontró a mí", dijo Azcárate, recordando su inicio en Buenos Aires hace 17 años, donde hablaba sobre temas de género femenino en un programa y confiesa que se sintió seducida por el teatro argentino. Su proyecto "Descárate con la Azcarate" la llevó a exponer temas fuertes con humor y sarcasmo de vuelta en Colombia. La artista se dio cuenta que a la gente le causaba gracia la forma en la que abordaba estos temas y modificó su show y marcó el inicio de su exitoso camino en el stand up.