Los sorprendentes comentarios de Pink sobre la apariencia del rostro de Madonna

A pesar de que no hay amistad entre Pink y Madonna. La respuesta de la primera con respecto a la apariencia de Madonna fue positiva: "Me preguntas qué pienso del aspecto de Madonna, eso no es progreso, no deberíamos estar hablando de la cara de Madonna, sino de todo lo que hizo esta mujer para los que vinimos después de ella".

La respuesta de Pink generó una recepción positiva en redes sociales. "Pink empoderando a otras mujeres es lo que está bien en la vida", menciona un internauta en la red social X.

Madonna ayudó a abrir el camino a mujeres de la industria musical, gracias al éxito masivo que reunió en sus primeros discos como Like a Virgin, de 1984.