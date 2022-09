¿Por qué le prohibieron a Meghan Markle acudir al lecho de muerte de Isabel II?

Los medios a nivel internacional están siguiendo muy de cerca todo lo sucedido en suelo británico desde entonces. Este sábado, su hijo, Carlos III, recibirá de forma oficial su corona como rey de todos los británicos. Tras la muerte de Isabel II, el drama ha sacudido ya a la familia real, y no solo por su fallecimiento. Según avanza el diario The Sun, Carlos III "le dijo" al príncipe Enrique que no llevara a su esposa Meghan Markle al castillo de Balmoral mientras él y otros miembros de la realeza estaban al lado de la reina.

La tensión entre los duques de Sussex y el resto de la familia real parecía haber quedado enterrada el pasado mes de junio. Meghan y Enrique viajaban a Londres para el jubileo de Isabel II, quien cumplía 70 años en el trono. Allí se les pudo ver algo más cercanos con la familia, tras romper el pasado 2020 con todas las obligaciones que supone ser un miembro de la monarquía británica. Meghan y Harry decidieron poner tierra de por medio y marcharse a vivir a California, Estados Unidos, donde están criando a sus hijos, Archie y Lilibet.

Al parecer, y según apunta The Daily Mail, en medio de la tragedia familiar del jueves, cuando la soberana murió a la edad de 96 años, se desarrollaba un pequeño drama familiar que involucraba al duque y la duquesa de Sussex. Tal y como informa The Sun, el príncipe Enrique estaba en Frogmore Cottage, la propiedad de casa real situada en Home Park, Windsor, cuando recibió una llamada de su padre pidiéndole que no trajera a Meghan con el resto de la familia.

"Carlos le dijo a Enrique que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste", aseguraba una fuente al periódico antes citado. "Se le advirtió que Catalina no iría y que las personas que acudieran realmente deberían limitarse a la familia más cercana", añadía la fuente. "Carlos dejó muy, muy claro que Meghan no sería bienvenida", sentenciaba.

