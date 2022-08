Las fuertes declaraciones de Ana de Armas sobre su relación con Ben Affleck

“Los rumores sobre la ruptura fueron horribles”.

JLo y Ben Affleck habrían acordado estar distanciados por motivos laborales, revela medio de EE.UU.

La intérprete explicó que el momento que atravesó la hizo tomar la radical decisión de mudarse de Los Ángeles a Nueva York: "Atravesar todo esa atención de los paparazzi confirmó mi pensamiento sobre el tema: ‘Este no es un lugar para residir’. Se volvió muy intenso todo. No había escape. No hay escape. Los Ángeles es una ciudad que te hace sentir que siempre te falta algo, te mantiene ansiosa todo el tiempo”.