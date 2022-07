La foto viral de Brendan Fraser donde luce "irreconocible" tras reaparecer en el cine

Brendan Fraser fue todo un ícono en su época dorada, sus papeles en películas como George of the jungle, Encino Man, Journey to the Center Earth y sobre todo en The Mummy (La Momia) lo convirtieron en uno de los actores más cotizados años atrás.

Pese a su popularidad, varias situaciones hicieron que la llama de su fama se apague, dejando atrás su prometedor futuro artístico y opacándolo así de la industria cinematográfica.