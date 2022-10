Johnny Depp VS Amber Heard: Este es el polémico tráiler de la película sobre su juicio

La cinta viene de la mano de Tubi y tiene como nombre 'Hot Take: The Depp/Heard Trial' y será parte del catálogo de la no tan conocida plataforma de streaming.

El proyecto se llevó a cabo en tiempo récord, los intérpretes Mark Hapka y Megan Davis caracterizaron a la expareja que llegó a tribunales tras un largo camino que inició con un artículo en 'The Sun', donde la exprotagonista de Aquaman acusó indirectamente a Depp.