Hermano de Chris Rock revela sospechas detrás de la cachetada de Will Smith en los Òscars

El momento sucedió en el podcast "Top Billin' with Bill Bellamy", cuando Tony Rock c omentó sobre el momento entre su hermano y el popular intérprete.

¿Qué dijo Tony Rock?

"Él se rió primero. Así que eso no es vergüenza. Se reía. En el momento en que enfocaron a mi hermano y volvieron a Will, ya estaba caminando. Así que tal vez fue por la reacción de Jada".

"Creo que la bofetada fue la acumulación de él siendo abofeteado en otros niveles. Él mismo lo dijo, siempre odió el apodo de 'Suave' (débil). Es suave. Jada no dejará que 2Pac muera, siempre hay algo sobre 2Pac y su hija que lo mencionan. Y no me estoy refiriendo a cosas familiares que la gente no sabe... esto es algo que todo el mundo sabe", declaró el hermano del comediante en vivo.

Jada Pinkett declara por primera vez sobre la cachetada de Will Smith en su programa 'Red Table Talk'