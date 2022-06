Este es Harry Styles en su nueva película 'My Policeman'

La música no es suficiente para el artista británico Harry Styles, ex miembro de la popular boyband One Direction. Con el tiempo, el joven ha destacado con sus sus éxitos artísticos gracias a sus seguidores, mismos que continúan siguiendo los pasos del artista, ahora en el cine.

La película de PrimeVideo tiene como nombre 'My Policeman', y encierra la historia de un triángulo amoroso en los 50', donde la homosexualidad continuaba siendo ilegal y el protagonista, por esa y más razones detrás, se encuentra en medio de una encrucijada.