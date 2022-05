Esta es Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp que desafía a Amber Heard

Uno de los momentos de la sesión fue cuando Vasquez le preguntó a la ex pareja de Johnny sobre "el dinero que había prometido donar a la caridad y no lo hizo".

“Tuviste los 7 millones de dólares completos durante 13 meses antes de que Depp te demandara y aún así elegiste no donarlo a la caridad”, expresó.

En el interrogatorio también se deliberó con respecto a una pasada promesa de Depp de "jamás volver a ver a los ojos" a Amber Heard, razón por la que el actor evitaría a toda costa la mirada de su ex pareja.

Para demostrarlo, la letrada presentó una grabación donde se escuchaba a Heard intentando abrazar a Depp, acción que él negó y respondió : "No soy nada para ti y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos", tras un pedido de abrazo de la ex intérprete en Aquaman que se escucha en las pruebas presentadas.

El dibujo de Johnny Depp en pleno juicio se vuelve viral en TikTok