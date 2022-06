El momento en que Amber Heard confiesa que "aún ama" a Johnny Depp

La coprotagonista de Aquaman confesó que aún siente miedo en su cuerpo tras la derrota en la corte, además del amor relacionado al ex Jack Sparrow en una entrevista con NBC News.

"Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota, y no pude", le dijo a Savannah Guthrie.

Posteriormente continuó explicando: " No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien ".

Por otro lado, la intérprete destacó que considera que la mayor parte del juicio "se desarrolló en redes sociales", debido a la incoltable cantidad de amenazas e insultos que recibía en la web.

Heard además confesó su papel en el juicio: "No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, qué es una promesa de hacer esto".