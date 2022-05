Así se preparó Kim Kardashian para usar el vestido de Marilyn Monroe en el Met Gala 2022

La prenda se conservaba en el museo Ripley's Believe It or Not , después de ser subastada en el 2016 por 4,8 millones de dólares.

Kim arribó de la mano de su novio Pete Davidson, y desfiló con confianza al utilizar el icónico vestuario crema con detalles brillantes. El vestido se ceñía a su figura, misma que trabajó para poder lucir la prenda.

Bad Bunny, Rosalía y Anitta, entre las estrellas latinas que deslumbran en la Met Gala

“Me siento muy honrada de usar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar ‘Feliz cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis. ¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento”, escribió la Kardashian en sus redes sociales.