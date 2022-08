Así se despidió Hollywood de Olivia Newton-John

Olivia Newton-John falleció el pasado lunes 8 de agosto en su residencia al sur de California. La confirmación de su deceso levantó reacciones por parte de populares rostros de la industria del cine y la música, así como de los fanáticos de la inmortal Sandy Olsson, de Grease.

Fueron varios los compañeros de la artista que hicieron público su sentir con respecto al adiós de la artista, entre ellos, la que más destacó fue la de John Travolta, con quien compartió momentos tras el éxito de 'Vaselina':

"Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre".

Seguidores de John-Newton en el 'paseo de la fama', L.A, donde se instaló un altar en relación a la muerte de la actriz. ( )

El director de 'Grease' comunicó a The Hollywood Reporter lo "desconsolado" que se sentía por la noticia, además de recordar más de cuatro décadas de amistad:

"Era única y amable. Durante más de cuatro décadas de amistad ella no exudó nada más que amor por todo el mundo que conoció. Olivia era exactamente tal y como te la imaginabas. La echaré de menos por siempre".

Varios rostros del espectáculo como Antonio Banderas, George Takei (Star Trek), Viola Davis, James Gunn y más fueron algunos de los que compartieron lo especial que la intérprete fue para la industria del cine.

"¡Fuiste mi infancia! Tu talento, aplomo y belleza. ¡Que Dios bendiga a tu familia, gracias por crear recuerdos eternos!". –Viola Davis

La Academia de Hollywood, encargada de los Óscar, también se refirió sobre el tema, resaltando que "Grease" no solo fue la película más taquillera de 1978, si no que se convirtió "para siempre" en "la palabra", en relación al romance de los protagonistas de la cinta.

La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de "If Not for You", un sencillo compuesto por Bob Dylan, que también grabó George Harrison.

Tras colaborar con estrellas de la época como Cliff Richard, Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut "Let Me Be There", en la categoría de música country. Un año después, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión.