Esta es la enfermedad que Olivia Newton-John padecía

"Estaba tan débil. Tenía un andador, un bastón y muletas, pero ahora estoy caminando".

Pese a la enfermedad que le fue diagnosticada aproximadamente en tres ocasiones, la actriz explicó al medio de comunicación británico que aprendió a "ver el lado bueno de las cosas", además de convivir con la enfermedad:

Así fue la transformación de Rami Malek en Mercury

"Ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo, ya sentía que algo no iba bien (...) Siempre me preocupa cuando vuelve, pero pensé que lo superaría una vez más (...) No sé quién sería ahora mismo sin el cáncer. Veo mi vida como un viaje y la enfermedad me dio un propósito, una forma de hacer las cosas y me enseñó mucho acerca de la compasión".