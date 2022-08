Así reaccionó Leslie Grace a la cancelación de 'Batgirl'

Leslie Grace decidió declarar con respecto al sorpresivo adiós a su personaje y protagónico. En sus redes sociales, específicamente en Instagram, la actriz dedicó una publicación al reciente anuncio:

«¡Querida familia! Tras las recientes noticias sobre nuestra película Batgirl, me siento muy orgullosa del amor, el trabajo duro y la voluntad que nuestro increíble reparto e incansable equipo depositaron en esta película durante 7 meses en Escocia. Me siento bendecida por haber trabajado con unas grandes personas y por haber forjado relaciones para toda la vida en el camino. Para todos los fans de Batgirl: GRACIAS por el amor y la fe, por permitir que me pusiera la capa y me convirtiera, como dijo Babs, en ‘¡mi propia maldita superheroína‘. ¡#Batgirl para siempre!», escribió.