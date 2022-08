Adiós a 'Resident Evil' de Netflix, ¿por qué la plataforma canceló la serie?

Análisis de la serie y opiniones variadas aseguran que la historia no está relacionada con los juegos de la franquicia, razón por la que el "desastre se veía venir". Se debe recordar que para la plataforma de streaming, no es novedad cancelar series que no silumen como un éxito rotundo.

Revelan nuevos adelantos de El Juego del Calamar 2

Los fanáticos de Resident Evil en plataformas web comentan que generalmente, las adaptaciones de los videojuegos no serían tomados en serio por las productoras, cambiando la base de la historia principal para contar con modificaciones innovadoras que no terminan siendo del agrado del público.