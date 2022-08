Actriz coreana Yoo Joo Eun dejó un mensaje de despedida antes de fallecer

Posteriormente, el pariente de la actriz coreana comunicó la nota de despedida de su hermana le había enviado antes de quitarse la vida. La artista dejó que la acción fue "voluntad propia". El mensaje enterneció a gran parte de los usuarios en las redes sociales.

Aprenda a identificar a una persona con depresión y que busca suicidarse

“Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más”.