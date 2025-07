En las fotografías, la pareja aparece radiante. Hudgens optó por un look bohemio en tonos beige que dejó al descubierto su estómago, mientras que Tucker la acompaña con una camiseta blanca y jeans. Las imágenes reflejan la complicidad de los futuros padres, quienes también recibieron una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de colegas y seguidores.

Vanessa Hudgens confirmó este viernes 12 de julio que está esperando su segundo hijo junto a su esposo, el exbeisbolista Cole Tucker. La actriz publicó una galería de imágenes en Instagram donde dejó ver su embarazo con un mensaje simple pero emotivo: “¡¡¡Segunda ronda!!!”. La publicación superó rápidamente el millón de me gustas y fue celebrada por celebridades como Ashley Benson, Rachel Zegler y Brenda Song.

La historia de amor entre la protagonista de High School Musical y el deportista comenzó en 2020, tras coincidir en un seminario de meditación por Zoom. Tres años después se comprometieron en París, y en diciembre del mismo año celebraron una boda íntima en Tulum, México. “Verlo en el altar fue el momento más emotivo de mi vida”, confesó Hudgens en una entrevista con Vogue.

En julio de 2024 nació su primer hijo, del cual han preferido no compartir imágenes en redes. No obstante, para el Día de la Madre, la actriz reflexionó sobre su experiencia como mamá: “Ha sido lo más agotador, pero también lo más feliz y gratificante que he vivido”. Con este nuevo embarazo, la pareja se prepara para ampliar la familia que han construido con tanto amor y reserva.