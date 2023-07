El portal Empire dijo que "Barbie" es “dolorosamente cómica”, y el periódico The Independent la describió como “alegre de minuto a minuto”.

Pero el diario británico The Daily Mail opinó que la película es “desigual e inconexa”, y el Times apuntó que es “linda, pero no muy profunda”.

Una película "sorprendente"

En una reseña de cinco estrellas, Clarisse Loughrey de The Independent, escribió: “'Barbie' es una de las películas para el público general más imaginativas, impecablemente desarrolladas y sorprendentes de los últimos años, un testimonio de lo que se puede lograr incluso dentro de lo más profundo del capitalismo.

Robbie Collin, de The Telegraph, también dio una reseña positiva, otorgándole cuatro estrellas y describiéndola como una película “profundamente extraña, conceptualmente resbaladiza y, a menudo, para reírse a carcajadas”.

Por su parte, Sarah Vine de The Independent se mostró menos satisfecha con la representación que hace el filme de los hombres. Escribió: “Es una película profundamente antihombre, una extensión de todo el feminismo de TikTok que pinta cualquier forma de masculinidad -más allá de la más insignificante- como tóxica y depredadora”.

Concluyó: “Es desigual, inconexa, la trama no tiene ningún sentido real y la influencia de las corporaciones estadounidenses pesa mucho sobre ella”.

Cómicas interpretaciones

Peter Bradshaw, de The Guardian, también dio una reseña tibia, dándole a la película tres estrellas.

Agregó: “Esta película es, quizá, un comercial gigante de dos horas para un producto, aunque no más que la película de Lego; sin embargo, Barbie no busca la yugular de la comedia de una manera tan alegre”.

Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter marcó su disenso, diciendo: “Sin importar qué tan ingeniosa sea la Barbie de Gerwig, hay una oscuridad que se cierne sobre todo el proceso”.

"La vida en plástico"

No todos estuvieron satisfechos con las escenas musicales de la película, con Deadline calificándolas de "relleno".

“Tambalea un poco en el manejo de sus personajes no blancos. En su mayoría solo sirven como artilugios para avanzar la trama de la Barbie y Ken estereotípicos”, dijo.

“Hay una película compacta de 95 minutos aquí, pero se le abarrotaron escenas de música y baile que no son más que relleno”.

Johnny Oleksinski de The New York Post incluso describió "Barbie" como una “desilusión completa”.

“El empaque de la Barbie es mucho más divertido que el tedioso juguete que lleva la caja adentro”, dijo. “Casi parafraseando la canción de Aqua: Life in plastic, not fantastic (la vida en plástico no es fantástica)”.