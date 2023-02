Una leyenda erótica del cine: Estas son las mejores fotos de Raquel Welch, el sex symbol de la época

En la cinta el traje de baño que utilizó estableció parte de su identidad, ser toda una sex-symbol. No solo su belleza y físico , sino también su talento, ganó el corazón de millones alrededor del mundo, s u imagen no tenía fronteras.

En su vida artística encarnó a varias mujeres latinas posterior a sentir un "vacío" al evitar papeles relacionados a su etnia, según lo revelado en el New York Times en 2002. De hecho, actuó con el mexicano Eugenio Derbez en la cinta 'How to be a Latin Lover'.