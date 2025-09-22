Tom Holland fue llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve en el rodaje de Spider-Man

<b>Tom Holland</b> tuvo que ser <b>llevado de urgencia al hospital</b> tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el <b>rodaje </b>de la nueva entrega de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/las-primeras-imagenes-del-rodaje-spiderman-brand-new-day-MY9908860 target=_blank>Spider-Man</a>. Sin embargo, se espera que en unos pocos días <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/demi-lovato-regresa-camp-rock-3-junto-jonas-brothers-no-como-actriz-LD10134096 target=_blank></a> <b></b>