Cine
22 sep 2025 , 06:36

Tom Holland fue llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve en el rodaje de Spider-Man

Este lunes 22 de septiembre se realizará una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, que comenzó el mes pasado en Escocia.

   
  • Tom Holland fue llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve en el rodaje de Spider-Man
    Imagen de archivo del actor Tom Holland.( ALLISON DINNER / EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Tom Holland tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man. Sin embargo, se espera que en unos "pocos días" pueda regresar al trabajo, según informaron varios medios estadounidenses.

Holland resultó herido el viernes 19 de septiembre, mientras realizada una acrobacia en el rodaje, que se está desarrollando estos días en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres. El rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado y se decidió que se tomara unos días de descanso, pero se encuentra bien.

LEA: Demi Lovato regresa a Camp Rock 3 junto a los Jonas Brothers, pero no como actriz

Incluso al día siguiente del incidente, Holland asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie's en Londres.

Según fuentes citadas por Deadline, este lunes 22 de septiembre se celebrará una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, que comenzó el mes pasado en Escocia.

La nueva película de Holland

'Spider-Man: Brand New Day' es la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por Holland tras 'Spider-Man: Homecoming' (2017), 'Spider-Man: Far From Home' (2019) y 'Spider-Man: No Way Home' (2021), que fue la película más taquillera en el mundo, con una recaudación de USD 1 910 millones.

Le puede interesar: El público eligió sus favoritas en el EDOC 24: Carmela y los caminantes se llevó los aplausos en Ecuador

Una cifra que la sitúa como la octava película de mayor recaudación de la historia del cine. La nueva entrega se estrenará en julio de 2026, según anunció Sony Pictures el año pasado.

Temas
películas
Spider Man
rodaje
conmoción cerebral
Tom Holland
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas