Star Plus y Disney Plus se fusionan ¿Cómo afecta a tu suscripción?

Las páginas oficiales explicaron que, a partir del 24 de julio de 2024, ambas marcas convivirán en una única plataforma y el sitio web y la aplicación de Star Plus dejarían de estar disponibles. Desde esa fecha, los usuarios deben crear una cuenta en Disney Plus para acceder a todo el contenido.

La plataforma de streaming Star Plus se fusionó con Disney Plus para ofrecer una experiencia más completa a los usuarios. A partir de este 26 de junio , todos los contenidos, incluidos los de deportes de ESPN , estarán disponibles en un mismo sitio .

Actualmente, ya no es posible suscribirse a Star Plus, sino únicamente a Disney Plus. Los usuarios de la primera plataforma ya no pueden acceder a los contenidos y deben iniciar una nueva sesión, pues la que tenían no servirá para el servicio de Disney.

Los nuevos suscriptores deberán cancelar valores que les permitirán acceder a todo el contenido de Disney Plus, Star Plus e ESPN en la misma plataforma: