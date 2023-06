"Lo primero que quiero decir es que admiro a Brad y creo que es un actor estupendo. Y es un tipo decente, pero ni siquiera nos poníamos de acuerdo sobre el director hasta que llegó Alan Pakula”, comentó Harrison. Ambos contaban con ideas completamente distintas para la producción del film.

"Brad tenía un personaje muy complicado y yo también quería que mi personaje lo fuera, porque la cinta no era de buenos contra malos. Y ahí es cuando se me ocurrió la escena del tiroteo y me puse a trabajar con un guionista, pero cuando llegó el día del rodaje, no teníamos un guion que Brad hubiese aceptado. Los dos teníamos ideas distintas sobre la película”, declaró con total sinceridad.