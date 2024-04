El nuevo libro de la actriz Rebel Wilson está dando mucho de qué hablar. La actriz y comediante de origen australiano destapó parte de las excentricidades que vivió en medio de su paso por la fama, y pese a que esta son varias, una en especial llamó la atención , no está de más.

Acróbatas balanceándose, una piscina llena de mujeres vestidas de sirena, hombres peleando de forma ficticia a caballo, e integrantes de la realeza en medio de los invitados, fueron parte de las características que cuenta sobre la experiencia: “Observo a la realeza británica tambalearse mientras yo continuamente levanto mis senos. Son mi mejor activo físico”, describe.

La armera de la película Rust es condenada a cárcel por la muerte de su directora de fotografía

De hecho, repartieron pastillas de éxtasis como si se tratasen de caramelos después de un show de fuegos artificiales, pero ella ya no pudo más, "no hace falta decir que me levanté el vestido de damisela y salí corriendo de allí lo más rápido que pude", concluyó, dejando para rato la curiosidad de qué invitados y rostros conocidos pudieron estar en el mismo lugar que ella.