"El material era tan maleable que podías cambiarlo y seguiría siendo reconocible", le dice Maguire a la BBC.

Después de trabajar como profesor en el Simmons College Center for the Study of Children's Literature en Boston, y luego de cofundar la organización benéfica educativa sin fines de lucro Children's Literature New England, Maguire quería probar suerte escribiendo para adultos.