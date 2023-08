Glow Up: Temporada 5 (12/9/2023)

Selling The OC: Temporada 2 (8/9/2023)

Scissor Seven: Temporada 4 (21/9/23)

Eso no es todo, tendrá 2 películas que fueron proyectadas en el Festival de Cine de Venecia .

Por otro lado, la lista de películas y documentales no se queda corta, los fanáticos de One Piece podrán disfrutar de 4 nuevas películas de la historia de Luffy. El anime que ya superó los mil capítulos cuenta con sus cintas cinematográficas de nuevas aventuras.

One Piece: 3D2Y ¡Superar la muerte de Ace! ¡El voto de Luffy a su tripulación! (1/9/2023)

One Piece: Aventura en Nebulandia (1/9/2023)

One Piece: Episodio del East Blue: La gran aventura de Luffy y sus cuatro camaradas (1/9/2023)

One Piece: Episodio de la Isla del Cielo (1/9/2023)

Predadores (6/9/2023)

Caballos salvajes (8/9/2023)

Misiones de espionaje (8/9/2023)

Michelle Wolf: It’s Gret to Be Here (12/9/2023)

Ehrengard: El arte de la seducción (14/9/2023)

Érase una vez un asesinato (14/9/2023)

El conde (15/9/2023)

Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 7 (15/9/2023)

La probabilidad estadística del amor a primera vista (15/9/2023)